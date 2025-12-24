अमेरिका ने H-1B वीजा में लॉटरी प्रणाली को खत्म किया, जानिए भारतीयों को कैसे होगा नुकसान

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने प्रवासियों को बड़ा झटका देते हुए H-1B वीजा के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने लंबे समय से चली आ रही लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर दिया है, जिससे अब किसी भी आवेदक को वीजा मिल जाए, यह आसान नहीं होगा। विभाग चयन प्रक्रिया में बदलाव कर उच्च कौशल और अधिक वेतन वाले विदेशी श्रमिकों को वीजा के लिए प्राथमिकता देगा।

नियम क्या है नया नियम? नया नियम, 27 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगा, जिसका असर वित्तीय वर्ष 2027 के H-1B कैप पंजीकरण सत्र दिखेगा। नए नियम में वीजा आवंटन पूरी तरह रैंडम नहीं होगा, बल्कि उच्च वेतन और उन्नत कौशल की आवश्यकता वाले पदों के लिए विदेशी पेशेवरों को चुना जाएगा। आरोप है कि कुछ नियोक्ताओं ने कम कुशल और कम वेतन वाले आवेदनों से पंजीकरण प्रक्रिया को भर दिया, जिससे उच्च मूल्य वाले आवेदन बाहर हो गए, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचा था।

नियम इससे पहले ट्रंप ने लगाया था 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क H-1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन की यह पहली सख्ती नहीं है। इस साल ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए प्रत्येक H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (85 लाख रुपये) का अतिरिक्त वार्षिक शुल्क लगाने का प्रावधान था। प्रशासन ने 10 लाख डॉलर का "गोल्ड कार्ड" वीजा भी जारी किया है, जिसे धनी व्यक्तियों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में पेश किया जा रहा है।

सख्ती वीजा की वार्षिक संख्या नहीं बढ़ेगी कड़े नियम के बावजूद, अमेरिका में H-1B वीजा की वार्षिक संख्या नहीं बढ़ेगी, ये 65,000 पर सीमित रहेगी। इसमें भी अमेरिकी संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा आरक्षित होंगे। बता दें कि इस साल अमेजन को अन्य नियोक्ताओं की तुलना में सबसे अधिक H-1B वीज़ा स्वीकृतियां मिली थीं, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल का स्थान रहा। कैलिफोर्निया में सबसे अधिक H-1B श्रमिक हैं।

जानकारी USCIS विभाग का क्या कहना है? अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर का कहना है कि H-1B पंजीकरण की मौजूदा लॉटरी चयन प्रक्रिया का अमेरिकी नियोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया, जो अमेरिकी श्रमिकों को मिलने वाले वेतन से कम वेतन पर विदेशी श्रमिकों को बुला रहे थे।