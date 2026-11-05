अमेरिका ने भारतीय दंपति समेत तुर्की कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाया, ईरान की मदद करने का आरोप

अमेरिका ने प्रतिबंध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' का हिस्सा बताया है, जिसका मकसद ईरान के तेल राजस्व को रोकना और युद्ध में वित्तीय मदद करने की उसकी क्षमता को कम करना है।

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा, 'जैसा कि हमने कई बार कहा है, 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। जो लोग ईरानी शासन का समर्थन करना जारी रखेंगे, हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे।'