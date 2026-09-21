अमेरिका ने UN महासभा के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को वीजा देने से किया इनकार

ईरानी मीडिया के मुताबिक, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे और बुधवार 23 सितंबर को अपना भाषण देंगे।

महासभा को संबोधित करने के साथ ही पेजेश्कियन सभा में भाग लेने वाले कई राष्ट्राध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों, ईरानी प्रवासियों, अमेरिकी बुद्धिजीवियों और अमेरिकी थिंक टैंक के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।

UN महासभा 22 सितंबर को शुरू होगी। इसमें ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल होंगे।