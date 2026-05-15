अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:22 pm May 15, 202612:22 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में गुरुवार को एक मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय बीचक्राफ्ट किंग एयर 90 विमान रोसवेल एयर सेंटर से रवाना होकर रुइडोसो के पास सिएरा ब्लैंका क्षेत्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, तभी लिंकन काउंटी में कैपिटन पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लिंकन काउंटी के प्रबंधक ने बताया कि विमान में पायलट समेत 4 लोग सवार थे।