अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त, लापता एक पायलट की तलाश जारी

लेखन गजेंद्र 10:08 am Jul 02, 202610:08 am

क्या है खबर?

अमेरिकी नौसेना का एक MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर बुधवार को अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार एक पायलट लापता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, USS जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश विमानवाहक पोत पर तैनात सी हॉक हेलीकॉप्टर ने सुबह लगभग 3:30 बजे आपातकालीन जल लैंडिंग की थी, जिसके बाद से पायलट लापता है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 चालक दल के सदस्य सुरक्षित पाए गए हैं और उनकी हालत स्थिर है, जबकि एक की जानकारी नहीं है।