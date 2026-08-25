रूस में उतरा अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रूस में उतरा अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान, मॉस्को ने क्या कहा?

लेखन गजेंद्र 06:53 pm Aug 25, 202606:53 pm

क्या है खबर?

अमेरिका का एक सैन्य परिवहन विमान मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे पर उतरा है, जिसे एक अप्रत्याशित घटना बताया जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी पंजीकृत टेल नंबर 07-7181 वाला विशाल बोइंग ग्लोबमास्टर विमान लातविया के रीगा से सीधे उड़ान भरकर मॉस्को में उतरा है। विमान में कौन-कौन सवार थे और यह रूस में यह क्या कर रहा है, इसको लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है।