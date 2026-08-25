रूस में उतरा अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान, मॉस्को ने क्या कहा?
क्या है खबर?
अमेरिका का एक सैन्य परिवहन विमान मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे पर उतरा है, जिसे एक अप्रत्याशित घटना बताया जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी पंजीकृत टेल नंबर 07-7181 वाला विशाल बोइंग ग्लोबमास्टर विमान लातविया के रीगा से सीधे उड़ान भरकर मॉस्को में उतरा है। विमान में कौन-कौन सवार थे और यह रूस में यह क्या कर रहा है, इसको लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है।
रहस्य
विमान के बारे में अब तक क्या पता चला?
रिपोर्ट के मुताबिक, बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर III विमान (पूर्वी समयानुसार सुबह 3 बजे) मॉस्को के वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है।
यह विमान 23 अगस्त को मैरीलैंड स्थित अमेरिकी वायु सेना के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ और लातविया की राजधानी रीगा पहुंचा था। रीगा से 25 अगस्त को मॉस्को पहुंचा है।
एंड्रयूज में अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयर फोर्स वन का अड्डा है।
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने विमान को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
विमान
विमान को लेकर रूस ने क्या कहा?
अमेरिकी विमान को लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि उनसे पास विमान को लेकर कोई जानकारी नहीं है।
यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस सप्ताह मॉस्को में अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने की कोई योजना नहीं है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन शांति समझौते के लिए मॉस्को आने वाले थे, जो स्थगित हो चुकी है।
जांच
2017 के बाद पहली बार मॉस्को पहुंचा है अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान
अमेरिका C-17 विमानों का उपयोग राजनयिक और सरकारी परिवहन के लिए किया जाता है। विमान से सैन्य अड्डों या अन्य सैन्य स्थलों के बीच सैनिकों या माल स्थानांतरित होता है।
यह विमान 2017 के बाद पहली बार मॉस्को पहुंचा है। हालांकि, इसके मिशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी।
यूरोप से रूस के लिए अमेरिकी पंजीकृत जेट की आखिरी सीधी उड़ान इसी साल जनवरी में हुई थी, जिसमें यूक्रेन शांति वार्ता के लिए विटकॉफ और कुशनर लेकर आया था।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
A U.S. Air Force C-17 landing in Moscow is unusual enough.— NGO-SUGAR (@ngosugartp) August 25, 2026
But the real question is why.
Russian media are now floating several possibilities: a prisoner/citizen exchange, the release or transfer of an American detainee, or a special diplomatic mission conducted largely out of… pic.twitter.com/Lr46TKI5un