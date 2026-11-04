अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में लोग मतदान कर रहे हैं

अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को चुनौती; हाउस में डेमोक्रेट्स का कब्जा, सीनेट में बहुमत की ओर

लेखन गजेंद्र 09:30 am Nov 04, 202609:30 am

क्या है खबर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चुनौती मिल रही है। अधिकतर राज्यों में मतदान बंद होने के बाद मतगणना चल रही है। अभी तक के नतीजों के मुताबिक, डेमोक्रेट्स सीनेट में 45 सीटों पर आगे चल रही है और बहुमत की ओर है। यहां रिपब्लिकन 34 सीटों पर आगे है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम चुनाव पलटने वाला राज्य कहे जाने वाले नॉर्थ कैरोलिना में दिखा है, जहां डेमोक्रेट रॉय कूपर ने जीत हासिल की है।