अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के कौन से उम्मीदवार जीते?

सुहास ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में वर्जीनिया में रिपब्लिकन डेव बेकविथ को हराया है। सुहास को लगभग 63.16 प्रतिशत वोट मिले हैं।

पिया दांडिया ने फ्लोरिडा के 22वें जिले में रिपब्लिकन केसी अस्कर को हराया। उनको लगभग 52 प्रतिशत वोट मिले हैं।

कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स रो खन्ना और रिपब्लिकन रितेश टंडन के बीच कड़ा मुकाबला है। वाशिंगटन में डेमोक्रेट प्रमिला जयपाल और रिपब्लिकन नीरव शेठ के बीच मुकाबला है।

इनके अलावा 5 अन्य उम्मीदवारों के परिणाम का इंतजार है।