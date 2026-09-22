अमेरिकी मीडिया ने रोकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रमों की सामूहिक कवरेज

अमेरिकी मीडिया का राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कड़ा कदम, रोकी कार्यक्रमों की सामूहिक कवरेज

लेखन भारत शर्मा 10:51 am Sep 22, 202610:51 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के CNN, पोलिटिको और MS नाउ पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में अमेरिका के प्रमुख टेलीविजन नेटवर्कों ने ठोस कदम उठाया है। फॉक्स न्यूज मीडिया, ABC न्यूज, CBS न्यूज, CNN और NBC न्यूज ने राष्ट्रपति के सार्वजनिक कार्यक्रमों की साझा वीडियो कवरेज को सामूहिक रूप से निलंबित कर दिया है। सोमवार (21 सितंबर) को लिया गया यह संयुक्त निर्णय मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रशासनिक अंकुश के खिलाफ एकजुटता को प्रदर्शित करता है।