अमेरिकी मीडिया का राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कड़ा कदम, रोकी कार्यक्रमों की सामूहिक कवरेज

अमेरिकी मीडिया का राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कड़ा कदम, रोकी कार्यक्रमों की सामूहिक कवरेज
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के CNN, पोलिटिको और MS नाउ पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में अमेरिका के प्रमुख टेलीविजन नेटवर्कों ने ठोस कदम उठाया है। फॉक्स न्यूज मीडिया, ABC न्यूज, CBS न्यूज, CNN और NBC न्यूज ने राष्ट्रपति के सार्वजनिक कार्यक्रमों की साझा वीडियो कवरेज को सामूहिक रूप से निलंबित कर दिया है। सोमवार (21 सितंबर) को लिया गया यह संयुक्त निर्णय मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रशासनिक अंकुश के खिलाफ एकजुटता को प्रदर्शित करता है।
पृष्ठभूमि
ट्रंप ने फर्जी खबरों का आरोप लगाकर पत्रकारों पर लगाया प्रतिबंध
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस ने CNN, MS नाउ और पोलिटिको पर फर्जी खबरें प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
शनिवार को इन तीन संस्थानों के संवाददाताओं के व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश करते ही उनके प्रेस क्रेडेंशियल (पास) जब्त कर लिए गए थे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने गत शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए इस प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
परेशानी
साझा TV पूल व्यवस्था हुई ठप
अमेरिकी मीडिया में लंबे समय से यह परंपरा रही है कि प्रमुख 5 TV नेटवर्क मिलकर राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को कवर करने का खर्च और जिम्मेदारी साझा करते हैं।
वे बारी-बारी से अपना कैमरा सदस्य भेजते हैं और रिकॉर्ड की गई फुटेज को सभी चैनलों में वितरित (पूल) करते हैं।
सोमवार को CNN का नंबर था, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप की संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की न्यूयॉर्क यात्रा कवर करनी थी, लेकिन प्रतिबंध के कारण वह यह कार्य नहीं कर सका।
विरोध
प्रमुख TV नेटवर्कों ने पूरी व्यवस्था को ही किया निलंबित
ट्रंप के आदेश के विरोध में अन्य सभी नेटवर्कों ने CNN की जगह लेने से इनकार कर दिया और पूल व्यवस्था को ही निलंबित कर दिया।
नेटवर्कों ने एक संयुक्त बयान में स्पष्ट कहा, "अपने प्रशासन के बारे में सटीक, स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करने में जनता का महत्वपूर्ण हित है। किसी भी प्रशासन को किसी समाचार संगठन को केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उसकी रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताता है।"
इसके बाद पूरा कवरेज रुक गया है।
कार्रवाई
प्रतिबंधित मीडिया घरानों ने ट्रंप सरकार पर किया मुकदमा
प्रतिबंध के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई तेज करते हुए CNN, MS NOW और पोलिटिको ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ वाशिंगटन डी सी की संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है।
इन मीडिया संगठनों ने कोर्ट से आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
उनका तर्क है कि प्रशासन की यह कार्रवाई अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के तहत मिलने वाले भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
पलटवार
ट्रंप ने मीडिया पर किया पलटवार
देश के मीडिया घरानों के विरोध और आदेश को चुनौती देने के बाद सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस फैसले का बचाव किया और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के आरोपों को खारिज कर दिया।
उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'व्हाइट हाउस स्वतंत्र प्रेस पर कोई हमला नहीं कर रहा है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। यह 'फर्जी खबरों' पर किया गया हमला है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे अभी रोका जाना चाहिए।'
तैयारी
ट्रंप प्रशासन ने की यह तैयारी
व्हाइट हाउस ने मुख्यधारा के मीडिया नेटवर्कों के हटने के बाद बैकअप के तौर पर वाशिंगटन में 'हर्स्ट' को और न्यूयॉर्क यात्रा के लिए ट्रंप समर्थक आउटलेट 'रियल अमेरिकाज वॉयस' को सेकेंडरी कवरेज सदस्य के रूप में नामित किया है।
हालांकि, मुख्य प्रतिस्पर्धी नेटवर्कों द्वारा साझा फीड बंद किए जाने के कारण देश भर के स्थानीय TV स्टेशनों के पास राष्ट्रपति के आधिकारिक वीडियो फुटेज का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।