अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ईरान सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में घुसा ट्रक
क्या है खबर?
अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स शहर में ईरान सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया। घटना वेस्टवुड इलाके में रविवार दोपहर को हुई। लोगों ने ट्रक चालक को पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और साथ ले गए। घटना में दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने विल्शायर पर स्थित 405 फ्रीवे रैंप को बैरीकेड लगाकर बंद कर दिया।
जांच
मौके पर जमा थे 3,000 लोग
लॉस एंजिल्स टाइम्स के मुताबिक, ईरान में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में करीब 3,000 लोग ईरानी झंडे लेकर मौके पर आए थे। इसमें ईरानी लोग भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अभी ट्रक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स और संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर कोई एंबुलेंस नहीं बुलाई गई थी।
घटना
ट्रक पर लिखा था अरबी में संदेश
प्रदर्शन में घुसने वाले यू-हॉल ट्रक पर ईरान के इतिहास से जुड़े राजनीतिक संदेश भी अंग्रेजी और अरबी में लिखे हुए थे। ट्रक के किनारे पर एक बोर्ड पर नारा लिखा था, "शाह नहीं तो शासन नहीं। अमेरिका: 1953 की पुनरावृत्ति मत करो, कोई मुल्ला नहीं।" यह नारा 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट की घटना का संदर्भ था, जिसमें ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटाकर शाह को सत्ता में बहाल किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसा ट्रक
🚨 BREAKING: A truck just RAMMED THROUGH a huge anti-Khamenei protest in Los Angeles, with reports that multiple people were struck.— TRUTH DROP (@TruthDrop_X) January 11, 2026
The vehicle reportedly displayed a pro-Ayatollah message.
Absolutely horrifying.
Praying for everyone involved 🙏🏻 pic.twitter.com/gtO96mZwvP
ट्विटर पोस्ट
घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं
🚨 BREAKING: Another angle of the U-Haul truck plowing through anti-Islamic regime protestors in Los Angeles— America Vison (@Americavision7) January 12, 2026
PLEASE pray hard for these victims. It isn’t looking good 🙏🏻 pic.twitter.com/8Z3jSsWcI5
मौत
ईरान में अब तक 500 प्रदर्शकारियों की मौत
ईरान में अयातुल्लाह खामेनेई के विरोध में पिछले 2 सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक 490 प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के 48 सदस्यों की मौत की पुष्टि हुई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, ईरानी पुलिस ने 10,600 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, ईरानी सरकार ने भी मौतों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई है। इस समय राजधानी तेहरान समेत देश के 185 शहरों और सभी 31 प्रांतों में 574 विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।