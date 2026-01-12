अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ईरान सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में घुसा ट्रक

अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिल्स शहर में ईरान सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया। घटना वेस्टवुड इलाके में रविवार दोपहर को हुई। लोगों ने ट्रक चालक को पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और साथ ले गए। घटना में दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने विल्शायर पर स्थित 405 फ्रीवे रैंप को बैरीकेड लगाकर बंद कर दिया।

जांच मौके पर जमा थे 3,000 लोग लॉस एंजिल्स टाइम्स के मुताबिक, ईरान में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में करीब 3,000 लोग ईरानी झंडे लेकर मौके पर आए थे। इसमें ईरानी लोग भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अभी ट्रक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स और संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर कोई एंबुलेंस नहीं बुलाई गई थी।

घटना ट्रक पर लिखा था अरबी में संदेश प्रदर्शन में घुसने वाले यू-हॉल ट्रक पर ईरान के इतिहास से जुड़े राजनीतिक संदेश भी अंग्रेजी और अरबी में लिखे हुए थे। ट्रक के किनारे पर एक बोर्ड पर नारा लिखा था, "शाह नहीं तो शासन नहीं। अमेरिका: 1953 की पुनरावृत्ति मत करो, कोई मुल्ला नहीं।" यह नारा 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट की घटना का संदर्भ था, जिसमें ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटाकर शाह को सत्ता में बहाल किया गया था।

ट्विटर पोस्ट प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसा ट्रक 🚨 BREAKING: A truck just RAMMED THROUGH a huge anti-Khamenei protest in Los Angeles, with reports that multiple people were struck.



The vehicle reportedly displayed a pro-Ayatollah message.



Absolutely horrifying.



Praying for everyone involved 🙏🏻 pic.twitter.com/gtO96mZwvP — TRUTH DROP (@TruthDrop_X) January 11, 2026

ट्विटर पोस्ट घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं 🚨 BREAKING: Another angle of the U-Haul truck plowing through anti-Islamic regime protestors in Los Angeles



PLEASE pray hard for these victims. It isn’t looking good 🙏🏻 pic.twitter.com/8Z3jSsWcI5 — America Vison (@Americavision7) January 12, 2026