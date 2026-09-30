अमेरिकी सेना 20 साल बाद इराक से लौटी, क्या फिर मजबूत होंगे ईरान समर्थित संगठन?

जियाद ने आगे कहा, "ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें निरस्त्रीकरण तो नहीं मिलने वाला, लेकिन किसी न किसी तरह की प्रगति और कोई योजना तो होनी ही चाहिए। संभवतः जो होने वाला है वह यह कि समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें समय और विश्वास निर्माण के उपाय की जरूरत होगी। ईरान समर्थित समूहों को लगता है कि सरकार उन्हें अमेरिका से बचाने में असमर्थ है और उन्हें बोझ के रूप में देखती है।"