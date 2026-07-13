अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह समेत कई जगह मिसाइल दागे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह समेत कई जगह मिसाइल दागे; अधिकारी की मौत, ईरान का जवाबी हमला

लेखन गजेंद्र 09:22 am Jul 13, 202609:22 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेना ने सोमवार को एक बार फिर ईरानी बंदरगाह समेत कई जगह हमले किए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बयान में कहा कि उसने ईरान के खिलाफ अपने नवीनतम हमलों को पूरा कर लिया है, जिसमें सटीक हथियारों से कई स्थानों पर दर्जनों लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना ने रातभर हवाई हमले में 140 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था।