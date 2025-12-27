अमेरिका में भारतवंशी छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमेरिका में आगजनी और परिवार को आतंकी धमकी देने के मामले में भारतवंशी छात्र गिरफ्तार

लेखन भारत शर्मा 01:51 pm Dec 27, 202501:51 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में पुलिस ने भारतीय मूल के 22 वर्षीय एक छात्र को आगजनी और परिवार के सदस्यों को आतंकवादी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फ्रिस्को पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या की सूचना देने और धमकी देने का आरोप लगाने के बाद वह आरोपी के घर पहुंची थी। आरोप है कि आरोपी छात्र ने कुछ दिन पहले भी घर में आग लगाकर परिवार के लोगों को मारने का प्रयास किया था।