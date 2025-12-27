अमेरिका में आगजनी और परिवार को आतंकी धमकी देने के मामले में भारतवंशी छात्र गिरफ्तार
क्या है खबर?
अमेरिका में पुलिस ने भारतीय मूल के 22 वर्षीय एक छात्र को आगजनी और परिवार के सदस्यों को आतंकवादी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फ्रिस्को पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या की सूचना देने और धमकी देने का आरोप लगाने के बाद वह आरोपी के घर पहुंची थी। आरोप है कि आरोपी छात्र ने कुछ दिन पहले भी घर में आग लगाकर परिवार के लोगों को मारने का प्रयास किया था।
पहचान
टेक्सास विश्वविद्यालय का छात्र है आरोपी
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनोज साई लेल्ला है, जो डलास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय का वरिष्ठ छात्र है। लेल्ला पर किसी पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाने का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी का गंभीर अपराध है। इसी तरह उस पर परिवार या घर के किसी सदस्य के खिलाफ आतंकवादी धमकी देने का भी आरोप है, जिसे श्रेणी A का मामूली अपराध माना जाता है। इसी आधार पर उस पर र्कारवाई की जा रही है।
कर्रवाई
पुलिस ने अब तक क्या की कार्रवाई?
पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूजा स्थल को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाने या धमकी देने के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले हैं। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि आगजनी के आरोप में उनकी जमानत राशि 1 लाख डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) और आतंकवादी धमकी के आरोप में 3,500 डॉलर (करीब 3.15 लाख रुपये) तय की गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना की आगे की जांच जारी है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।