अमेरिका में बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय व्यक्ति गिरफ्तार, वापस भेजने की तैयारी

लेखन गजेंद्र 12:09 pm Feb 17, 202612:09 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय व्यक्ति को 13 साल के बच्चे के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अभी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की हिरासत में है। उसकी पहचान वोडेला यशस्वी कोट्टापल्ली के रूप में हुई है। वोडेला पर न्यू जर्सी में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के यौन उत्पीड़न, दुकान से चोरी और सार्वजनिक अव्यवस्था के आरोप लगे हैं। उसे वापस भारत भेजने की तैयारी की जा रही है।