अमेरिका के टेक्सास में ICE एजेंट ने वेनेजुएला के अप्रवासी नागरिक को गोली मारी

कानून प्रवर्तन सूत्रों ने NBC न्यूज़ को बताया कि व्यक्ति अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है और उसके खिलाफ निष्कासन का अंतिम आदेश जारी किया गया है।

टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी की प्रवक्ता शेरिडन नोलेन ने कहा कि एजेंसी को एक नीली टोयोटा कोरोला से जुड़े वाहन का पीछा करने के मामले में आईईसी से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

व्यक्ति के कार से निकलने पर 3 गोलियों की आवाज सुनी गई थी।