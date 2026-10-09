न्यूयॉर्क में ICE एजेंट ने कार में बच्चे के साथ मौजूद एक व्यक्ति को गोली मारी

ICE का संचालन करने वाले गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने पुष्टि की कि ICE अधिकारी ने एक आपराधिक अवैध अप्रवासी को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित प्रवर्तन अभियान के दौरान अपनी बंदूक चलाई थी।

उसने कहा कि अधिकारी एक ऐसे आपराधिक अवैध अप्रवासी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे हमले, डकैती, ड्रग्स रखने और हथियार रखने के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया है।

उसने बताया कि वह चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया है।