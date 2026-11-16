अमेरिका में तीसरे दिन भी उड़ान सेवा बाधित, 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द या लेट

अधिक डेटा पहुंचने से FAA का संचार नेटवर्क ओवरलोड हो गया और नेटवर्क पर हर 4-5 सेकंड में 1,000 कनेक्शन प्रयास पहुंचने लगे।

इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार और रडार से मिलने वाले डेटा में अनियमितता आने लगी। FAA के 22 बड़े एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में 17 में नेटवर्क अस्थिर हो गया।

ऐसे में FAA ने पूरे अमेरिका में सभी विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी और उस समय लगभग 3,500 विमानों को सुरक्षित उतारा गया।