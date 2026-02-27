LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / ईरान के साथ युद्ध की आशंका तेज, अमेरिका ने दूतावास कर्मचारियों को इजरायल छोड़ने को कहा  
ईरान के साथ युद्ध की आशंका तेज, अमेरिका ने दूतावास कर्मचारियों को इजरायल छोड़ने को कहा  
अमेरिका ने अपने दूतावास कर्मचारियों को परिवार के साथ इजरायल छोड़ने को कहा

ईरान के साथ युद्ध की आशंका तेज, अमेरिका ने दूतावास कर्मचारियों को इजरायल छोड़ने को कहा  

लेखन गजेंद्र
Feb 27, 2026
04:00 pm
क्या है खबर?

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल में अपने दूतावास कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर सुरक्षा अलर्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, "27 फरवरी को विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण मिशन इजरायल से गैर-इमरजेंसी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को जाने की अनुमति दी है।" साथ ही, लोग वाणिज्यक उड़ान उपलब्ध होने तक देश छोड़ सकते हैं।

अलर्ट

इन जगहों की यात्रा से रोका

अमेरिकी दूतावास ने लिखा कि वह सुरक्षा घटनाओं और बिना किसी पूर्व सूचना दिए, अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को इजरायल के कुछ इलाकों, जेरुशलम के पुराने शहर और वेस्ट बैंक की यात्रा करने से रोक सकता है। दूतावास ने गाजा और गाजा परिधि से 11.3 किमी, उत्तरी इजरायल, लेबनान और सीरिया की सीमाओं से 4 किलोमीटर, मिस्र की सीमा 2.4 किमी के अंदर यात्रा न करने को कहा है।

ट्विटर पोस्ट

सुरक्षा अलर्ट जारी

Advertisement