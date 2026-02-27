अमेरिका ने अपने दूतावास कर्मचारियों को परिवार के साथ इजरायल छोड़ने को कहा

ईरान के साथ युद्ध की आशंका तेज, अमेरिका ने दूतावास कर्मचारियों को इजरायल छोड़ने को कहा

लेखन गजेंद्र 04:00 pm Feb 27, 202604:00 pm

क्या है खबर?

ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल में अपने दूतावास कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर सुरक्षा अलर्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, "27 फरवरी को विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण मिशन इजरायल से गैर-इमरजेंसी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को जाने की अनुमति दी है।" साथ ही, लोग वाणिज्यक उड़ान उपलब्ध होने तक देश छोड़ सकते हैं।