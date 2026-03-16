इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला, दुबई हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू

हमला

इजरायल ने हिज्बुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया

इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह के गढ़ों के खिलाफ सोमवार से जमीनी अभियान शुरू किया है। IDF ने एक पोस्ट में लिखा कि लक्षित जमीनी अभियान का उद्देश्य अग्रिम रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना है, जो व्यापक रक्षात्मक प्रयास का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अग्रिम रक्षा स्थिति स्थापित करना और उसे मजबूत करना है। IDF ने बताया कि वह हमलों से आतंकवादी ढांचे को नष्ट करेगा और सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करेगा।