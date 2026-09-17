ट्रंप के बेटों से जुड़ी कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के साथ एक समझौता किया है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से जुड़ी ड्रोन कंपनी ने पाकिस्तानी सेना के साथ किया समझौता

लेखन आबिद खान 05:35 pm Sep 17, 202605:35 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी ड्रोन कंपनी पॉवरस ने पाकिस्तान की सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी के सह-संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। हालांकि, सुरक्षा कारणों के चलते वेलिकोविच ने समझौते से जुड़ी ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि यह सौदा मानवरहित हवाई प्रणालियों की श्रेणी में आता है। उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए समझौते की राशि का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया।