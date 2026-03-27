अमेरिकी डॉलर के नोटों पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर, बदली गई 165 साल पुरानी परंपरा
क्या है खबर?
अमेरिका में इस साल गर्मी से चलन में आने वाले डॉलर के नोटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर छपे होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा, जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नोटों पर छापे जाएंगे। ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि यह कदम देश की आजादी के 250वें वर्ष के उपलक्ष्य में उठाया जा रहा है।
नियम
165 साल में पहली बार हटेंगे कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नए नोटों के छपने से 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा भी टूटे जाएगी। अब तक नोटों पर सिर्फ वित्त सचिव और अमेरिका के ट्रेजरर के हस्ताक्षर होते थे। इनमें से कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर को हटा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ट्रंप और वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर वाले पहले 100 डॉलर के नोट जून में छापे जाएंगे और अन्य मूल्यवर्ग के नोट आने वाले महीनों में छापे जाएंगे।