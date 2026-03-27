अमेरिकी डॉलर के नोटों पर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे

अमेरिकी डॉलर के नोटों पर होंगे डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर, बदली गई 165 साल पुरानी परंपरा

लेखन आबिद खान 09:04 am Mar 27, 202609:04 am

क्या है खबर?

अमेरिका में इस साल गर्मी से चलन में आने वाले डॉलर के नोटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर छपे होंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा, जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नोटों पर छापे जाएंगे। ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि यह कदम देश की आजादी के 250वें वर्ष के उपलक्ष्य में उठाया जा रहा है।