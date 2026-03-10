ईरान पर हमला कर अमेरिका ने कितने रुपये के गोला-बारूद जलाए?
क्या है खबर?
अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी से ईरान पर हमला शुरू किया है। इस दौरान पहले 48 घंटे में अमेरिका ने 51,000 करोड़ रुपये से अधिक (56 करोड़ डॉलर) के गोला-बारूद खर्च कर दिए हैं। यह खुलासा वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। उसने बताया कि सोमवार को कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के समक्ष यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े ने अमेरिकी सेना के उन्नत हथियारों के भंडार को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
चिंता
ईरान के 5,000 से अधिक लक्ष्यों को बनाया ठिकाना
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, 28 फरवरी को शत्रुता शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने उन्नत वायु रक्षा अवरोधक और टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों सहित सैकड़ों सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों की देखने वाली केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने कहा कि ईरान में 2,000 से अधिक गोला-बारूद का उपयोग करके 5,000 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि 5.6 अरब डॉलर से पता चलता है कि हमले कितने महंगे थे।
आंकड़ा
कांग्रेस को रक्षा बजट में अतिरिक्त राशि का भेजने का प्रस्ताव
पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस सप्ताह के अंत तक कांग्रेस को रक्षा बजट में अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव भेजने सकता है। संभावना जताई जा रही है कि यह प्रस्ताव अरबों डॉलर तक हो सकता है, ताकि उसके चुनावी अभियान को जारी रखा जा सके। इस प्रस्ताव का कई डेमोक्रेट्स द्वारा विरोध किए जाने की आशंका है।