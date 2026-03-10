अमेरिका 28 फरवरी से लगातार ईरान पर हमला कर रहा है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान पर हमला कर अमेरिका ने कितने रुपये के गोला-बारूद जलाए?

लेखन गजेंद्र 03:48 pm Mar 10, 202603:48 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी से ईरान पर हमला शुरू किया है। इस दौरान पहले 48 घंटे में अमेरिका ने 51,000 करोड़ रुपये से अधिक (56 करोड़ डॉलर) के गोला-बारूद खर्च कर दिए हैं। यह खुलासा वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। उसने बताया कि सोमवार को कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के समक्ष यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है। इस आंकड़े ने अमेरिकी सेना के उन्नत हथियारों के भंडार को लेकर चिंता बढ़ा दी है।