ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने 16 विमान खोए

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने 16 विमान खोए

लेखन गजेंद्र 11:33 am Mar 20, 202611:33 am

क्या है खबर?

इजरायल से मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे अमेरिका ने पिछले 20 दिन में अपने 16 विमान खो दिए, जिसमें 12 ड्रोन, 3 लड़ाकू विमान और एक बड़ा सैन्य विमान शामिल है। अमेरिकी सेना ने अभी किसी भी विमान को दुश्मन द्वारा गिराए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। सभी विमान किसी हादसे का शिकार हुए हैं। यह खबर तब सामने आई, जब ईरानी सेना ने एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को क्षतिग्रस्त करने का दावा किया है।