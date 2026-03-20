ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने 16 विमान खोए
क्या है खबर?
इजरायल से मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे अमेरिका ने पिछले 20 दिन में अपने 16 विमान खो दिए, जिसमें 12 ड्रोन, 3 लड़ाकू विमान और एक बड़ा सैन्य विमान शामिल है। अमेरिकी सेना ने अभी किसी भी विमान को दुश्मन द्वारा गिराए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। सभी विमान किसी हादसे का शिकार हुए हैं। यह खबर तब सामने आई, जब ईरानी सेना ने एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को क्षतिग्रस्त करने का दावा किया है।
घटना
अमेरिका ने कौन-कौन से ड्रोन खोए?
अमेरिका ने 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में करीब 12 MQ-9 रीपर ड्रोन खोए हैं। इसमें 9 ड्रोन को ईरानी रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है, जबकि एक ड्रोन जॉर्डन के हवाई अड्डे पर हमले मिसाइल हमले से नष्ट हुआ। इसके अलावा 2 अन्य रीपर ड्रोन हादसों में नष्ट हुए हैं। यह अमेरिकी सेना का सबसे प्रमुख UAV ड्रोन है, जो 27 घंटे से ज्यादा 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 1,700 किलोग्राम पेलोड क्षमता है।
हमला
3 लड़ाकू विमान और 1 ईंधन विमान गिरा
अमेरिका के 3 F-15 लड़ाकू विमान पिछले दिनों कुवैत में गिर गए थे। बाद में बताया गया कि इन्हें कुवैत सेना द्वारा गलती से मार गिराया गया था। हालांकि, विमान में सवार सभी 7 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बच गए। इसके बाद इराक के ऊपर विमान से विमान में ईंधन भरने वाला बड़ा अमेरिकी KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार चालक दल के सभी 6 सदस्य मारे गए थे।
घाटा
पेंटागन ने मांगा और बजट, अब तक 13 सैनिक मारे गए
ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अब तक अपने 13 सैनिक खो दिए हैं, जिसके बाद देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो रही है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग, पिछले 6 दिन के युद्ध में उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये (11 अरब डॉलर) और पिछले 100 घंटे में करीब 34,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। अब पेंटागन ने करीब 18.66 लाख करोड़ रुपये (200 अरब डॉलर) की धनराशि के लिए प्रस्ताव दिया है।