पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए मांगा 18.66 लाख करोड़ रुपये (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए मांगा 18.66 लाख करोड़ रुपये, ईरान ने 'इजरायल टैक्स' बताया

लेखन गजेंद्र 03:30 pm Mar 19, 202603:30 pm

क्या है खबर?

ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमेरिका को और पैसे की जरूरत है। इसके लिए पेंटागन (रक्षा विभाग) ने व्हाइट हाउस से करीब 18.66 लाख करोड़ रुपये (200 अरब डॉलर) मांगा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का युद्ध विभाग ईरान के खिलाफ और अधिक सैनिक तैनात करना चाहता है और युद्ध में अमेरिका पहले ही अरबो डॉलर खर्च हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने पेंटागन की इस मांग की आलोचना की है।