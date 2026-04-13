अमेरिकी सेना ने बिना अनुमति होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को जब्त करने की चेतावनी दी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी सेना की चेतावनी, बिना अनुमति होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे तो जब्त होगा जहाज

लेखन गजेंद्र 07:08 pm Apr 13, 202607:08 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य समेत ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी शुरू की है। इस बीच, सेना ने नाविकों के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अवरुद्ध क्षेत्र से बिना अनुमति के गुजरता है तो उसे ज़ब्त किया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, सेना जहाज को रोक सकती है या रास्ता बदल सकती है।