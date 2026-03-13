हवा में ईंधन भरने वाले अमेरिकी KC-135 विमान हादसे में 4 मौत, इराक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने KC-135 हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है

लेखन गजेंद्र 03:52 pm Mar 13, 202603:52 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने हवा में उड़ते हुए ईंधन भरने वाले अपने बड़े KC-135 विमान हादसे में 4 लोगों को खो दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने इसकी पुष्टि की। उसने एक्स पर बताया कि गुरुवार दोपहर को पश्चिमी इराक में एक KC-135 रीफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच, विमान में सवार 6 चालक दल सदस्यों में से 4 की मौत की पुष्टि हो गई है। इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है।