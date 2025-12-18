ताइवान को 98,000 करोड़ रुपये के हथियार देगा अमेरिका, भड़क सकता है चीन

ताइवान को लेकर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है, जो चीन को नाराज कर सकता है। अमेरिका ने बड़ा और बेहद संवेदनशील फैसला लेते हुए ताइवान को अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस सैन्य समझौते को ताइवान की रक्षा क्षमता के लिहाज से गेमचेंजर माना जा रहा है। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है और सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं।

समझौता ताइवान को कौन-कौनसे हथियार देगा अमेरिका? पैकेज में 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) शामिल हैं, जो तेज तैनाती और सटीक हमलों के लिए जाने जाते हैं। यह ट्रक पर तैनात होने वाले हल्का रॉकेट लॉन्चर है, जो लंबी दूरी के तीव्र हमलों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ 420 ATACMS मिसाइलें भी दी जाएंगी, जो दुश्मन के ठिकानों को भीतर तक निशाना बना सकती हैं। ताइवान ने कहा कि ये समझौता राष्ट्रपति लाइ चिंग-ते द्वारा घोषित किए गए पूरक सैन्य बजट का हिस्सा है।

अन्य उपकरण ताइवान को अमेरिका से ये हथियार भी मिलेंगे सौदे के तहत अमेरिका 1,545 TOW-2B एंटी-टैंक मिसाइलें और 1,050 जैवलिन मिसाइलें ताइवान को देगा। ये बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने में सक्षम हैं। इसके अलावा हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों से जुड़े उपकरण भी दिए जाएंगे, जो नौसेना को मजबूत करेंगे। समझौते में ALTIUS-600M और 700M लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन भी शामिल हैं, जो देर तक हवा में मंडराकर लक्ष्य पर हमला करते हैं। सैन्य सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम और हेलिकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स भी ताइवान को मिलने जा रहे हैं।

अहमियत क्या अहम है समझौते का समय? ये घोषणा ऐसे वक्त की गई है, जब अमेरिका और चीन में टैरिफ को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है। हाल ही में ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिआ लुंग ने अमेरिका का दौरा किया था, जिसकी बहुत कम जानकारी सामने आई थी। वहीं, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची द्वारा ताइवान को लेकर की गई टिप्पणी पर भी खूब विवाद हुआ था। ताइवान का मानना है कि चीन 2027 तक उस पर हमला कर सकता है।

