इराक पर अमेरिका और सऊदी अरब की सेना का हमला, 20 की मौत

इराकी समाचार एजेंसी (INA) के मुताबिक, PMF ने कहा कि हमलों में बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, कर्बला और दियाला प्रांतों में उसके मुख्यालय, सैन्य वाहनों और उपकरणों को व्यापक क्षति पहुंची।

अमेरिकी और सऊदी हमले के बाद ईरानी सैन्य अधिकारी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि उसने इराक से सऊदी अरब की ओर मिसाइल दागी थी।

अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में हमलों का आरोप तेहरान पर लगाना अज्ञानता से उपजी एक गंभीर गलती है।