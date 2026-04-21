अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा

अमेरिका और ईरान की पाकिस्तान में होगी वार्ता, दोनों देशों का तैयारी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा

लेखन गजेंद्र 02:01 pm Apr 21, 202602:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की संभावना बढ़ गई है। खबर आ रही है कि दोनों देशों का तैयारी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है। अल जज़ीरा ने पाकिस्तानी राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया कि शांति वार्ता से पहले अमेरिका-ईरान का तैयारी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। बातचीत संभवत: बुधवार को होगी। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को इस्लामाबाद जाने की योजना बना रहा है।