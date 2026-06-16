अमेरिकी वायुसेना का B-52 बमवर्षक विमान कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त, विमान सवार सभी 8 लोगों की मौत

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एडवर्ड्स वायु सेना बेस की खासियत

एडवर्ड्स वायुसेना बेस अमेरिकी वायुसेना के विमान परीक्षण और विकास कार्यों का बड़ा केंद्र है और यह लॉस एंजिल्स से 161 किलोमीटर में है। बेस का संचालन करने वाला 412वां परीक्षण विंग, वायुसेना द्वारा खरीदे जाने से पहले और उनके पूरे जीवनकाल के दौरान विमानों, हथियार प्रणालियों, सॉफ्टवेयर और घटकों का परीक्षण करता है। इस विशाल रेगिस्तानी सैन्य अड्डे पर वायुसेना के परीक्षण पायलट चक येगर ने 1947 में मैक 1.05 की गति प्राप्त कर ध्वनि अवरोध को तोड़ा था।