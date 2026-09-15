अमेरिका ने पहली बार स्वीकारा, अंतरिक्ष में तैनात किए हैं हथियार
क्या है खबर?
अमेरिका ने पृथ्वी की कक्षा में हथियार तैनात करने की पुष्टि की है। यह पहली बार है, जब अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाने की बात स्वीकार की है। अमेरिकी वायु सेना के सचिव ट्रॉय मींक ने कहा कि शत्रु कार्रवाई से अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में मौजूद हथियार जरूरी थे। उन्होंने कहा, "अमेरिका के पास कक्षा में स्थित अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार हैं, जो शत्रुतापूर्ण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम हैं।"
बयान
मींक बोले- हम हर तरह के खतरों से निपटने को तैयार
ABC न्यूज के अनुसार, मींक ने 14 सितंबर को एक सम्मेलन में कहा, "वर्तमान में हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि हम बढ़ते हुए परिष्कृत खतरों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, चाहे वे कहीं भी प्रकट हों। यही कारण है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष-नियंत्रित हथियार कक्षा में मौजूद हैं जो संयुक्त बलों को शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से बचाने में सक्षम हैं।"
प्रवक्ता
अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने भी की पुष्टि
अमेरिकी अंतरिक्ष बल के एक प्रवक्ता ने भी मींक के बयान की पुष्टि की है।
इसमें कहा गया, "अंतरिक्ष नियंत्रण में अंतरिक्ष क्षेत्र पर कब्जा करने और उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मिशन डोमेन शामिल हैं, जिसमें दुश्मन की क्षमताओं को प्रभावित करने के लिए गतिशील और गैर-गतिशील साधनों का उपयोग किया जाता है। इन क्षमताओं का उपयोग आक्रामक और रक्षात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।"
रूस चीन
अमेरिका ने रूस-चीन का भी किया जिक्र
प्रवक्ता ने आगे कहा, "अमेरिका 2007 से ही रूस और चीन के अंतरिक्ष हथियारों के परीक्षण और तैनाती के बारे में चेतावनी देता रहा है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाहरी अंतरिक्ष आधिकारिक तौर पर एक वास्तविक युद्धक्षेत्र बन गया है। खुले संचार चैनलों को बनाए रखने से प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, दुश्मन की गलतियों को रोका जा सकेगा और सैन्य बलों की अन्य शाखाओं के समानांतर अंतरिक्ष अभियानों को मानकीकृत किया जा सकेगा।"
संधि
क्या कहता है कानून?
अंतरिक्ष का सैन्यीकरण नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के साथ ही हो गई थी।
हालांकि, 1967 में हुई एक संधि ने अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने सैटेलाइट्स को निशाना बनाने और अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के नए तरीके खोजे हैं।
ये सैटेलाइट सैन्य संचार, सर्विलांस और नेविगेशन के लिए बहुत अहम होते हैं।