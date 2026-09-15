अमेरिका ने पहली बार स्वीकारा, अंतरिक्ष में तैनात किए हैं हथियार

प्रवक्ता ने आगे कहा, "अमेरिका 2007 से ही रूस और चीन के अंतरिक्ष हथियारों के परीक्षण और तैनाती के बारे में चेतावनी देता रहा है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाहरी अंतरिक्ष आधिकारिक तौर पर एक वास्तविक युद्धक्षेत्र बन गया है। खुले संचार चैनलों को बनाए रखने से प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, दुश्मन की गलतियों को रोका जा सकेगा और सैन्य बलों की अन्य शाखाओं के समानांतर अंतरिक्ष अभियानों को मानकीकृत किया जा सकेगा।"