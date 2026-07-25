दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान दि

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र का आया बयान, जानिए क्या कहा

लेखन गजेंद्र 02:22 pm Jul 25, 202602:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संयुक्त राष्ट्र (UN) का बयान आया है। उसने शांतिपूर्ण आंदोलन करने अनुमति देने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने प्रदर्शन को लेकर कहा है कि जो भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनको बिना किसी उत्पीड़न या गिरफ्तारी के ऐसा करने दिया जाए। दरअसल, डुजारिक ने यह बयान तब दिया, जब उनसे मामले में सवाल पूछा गया था।