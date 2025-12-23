संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता जताई, निष्पक्ष जांच की मांग की

अनुरोध

संयम बरतने का अनुरोध

गुटेरेस ने बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों के मद्देनजर संयम बरतने का भी आह्वान किया है। गुटेरेस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सभी पक्षों से हिंसा से बचने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण चुनावी माहौल बनाए रखने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह, गैर-बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा आवश्यक है।