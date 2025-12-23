संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता जताई, निष्पक्ष जांच की मांग की
क्या है खबर?
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने बांग्लादेश में हिंसा को लेकर चिंता जताई है, जिसमें एक अल्पसंख्यक हिंदू की पीट-पीटकर हत्या भी शामिल है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या की निंदा की और अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उनके प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने न्यूयॉर्क में नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उन्होंने अधिकारियों से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप त्वरित, निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच का आग्रह किया है।
अनुरोध
संयम बरतने का अनुरोध
गुटेरेस ने बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों के मद्देनजर संयम बरतने का भी आह्वान किया है। गुटेरेस ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सभी पक्षों से हिंसा से बचने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण चुनावी माहौल बनाए रखने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह, गैर-बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सभी नागरिकों की सुरक्षा आवश्यक है।
चिंता
UN मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी चिंता जताई
बांग्लादेश में हिंसा और हत्याओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह गोली लगने के बाद हादी की मौत से वे बेहद परेशान हैं। उन्होंने जिनेवा में जारी एक बयान में कहा, "प्रतिशोध केवल विभाजन को गहरा करेंगे और सभी के अधिकारों को कमजोर करेंगे।" उन्होंने जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही की मांग का समर्थन किया है।