UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का अहम बयान, कहा- वैश्विक AI वार्ता के लिए भारत सही जगह

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज सोमवार (16 फरवरी) से नई दिल्ली में होने जा रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाले 5 दिवसीय इस आयोजन में 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह अंतरराष्ट्रीय AI समिट श्रृंखला का चौथा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन होगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अहम बयान देते हुए वैश्विक AI वार्ता के लिए भारत को अच्छी जगह करार दिया है।

बयान गेटेरेस ने क्या दिया बयान? गुटेरेस ने UN मुख्यालय में PTI से बात करते हुए 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के आयोजन के लिए भारत को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को पूरी मानवता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने भारत को वैश्विक मामलों में बढ़ते प्रभाव वाली एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा, "वर्तमान में AI पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चा की मेजबानी के लिए भारत सबसे उपयुक्त देश है।"

सुझाव AI को महाशक्तियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए- गुटेरेस गुटेरेस ने कहा, "AI केवल सबसे विकसित देशों द्वारा नियंत्रित या दो वैश्विक महाशक्तियों के प्रभुत्व वाला उपकरण नहीं बनना चाहिए। अगर AI के फायदे कुछ ही देशों तक सीमित रहें तो यह अस्वीकार्य होगा। इसके बजाय वैश्विक दक्षिण के देशों को भी इस शक्तिशाली तकनीक के लाभ मिलने चाहिए।" उनके अनुसार, AI एक सार्वभौमिक उपकरण बनना चाहिए जो विश्व स्तर पर विकास, नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने में काम आ सके।

Advertisement