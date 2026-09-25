संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही सभागार खाली, नेतन्याहू ने कायर कहा

नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान, ईरान, हौथी विद्रोहियों और इराक में मिलिशिया सहित 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "इजरायल और अमेरिका ने न केवल अपनी रक्षा के लिए, बल्कि सभ्यता को बचाने के लिए मिलकर काम किया।"

उन्होंने अपने बड़े भाई योनातन नेतन्याहू के शब्दों को दोहराया, जिनकी 1976 में युगांडा में ऑपरेशन एंटेबे के दौरान निधन हो गया था, "हम जीतेंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।"