कापोटन्या जिले में स्थित 'गजप्रोमनेफ्ट MNPZ' रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इसकी सालाना क्षमता 11 मिलियन टन तेल प्रोसेस करने की है।

यह मॉस्को की लगभग 40 प्रतिशत और इस इलाके में पेट्रोल-डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की 70 प्रतिशत मांग को पूरा करती है।

साथ ही यह शहर की एकमात्र रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता लगभग 2.80 लाख बैरल प्रतिदिन है।

जून 2026 से यहां पर कई बार हमले हुए हैं।