यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का नववर्ष पर संबोधन, बोले- युद्ध समाप्त करने से 10 प्रतिशत दूर

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने नववर्ष पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते से सिर्फ 10 प्रतिशत दूर हैं। उन्होंने एक्स पर साझा वीडियो में कहा कि इसी 10 प्रतिशत पर शांति का भविष्य निर्भर करेगा, जो यूक्रेन और यूरोप के भाग्य, लोगों के जीवन का फैसला करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सबसे कठिन और निर्णायक मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

संबोधन यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं- जेलेंस्की जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन यह किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते को भविष्य में आक्रामकता को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने मॉस्को को पुरस्कृत करने के खिलाफ चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि शांति उन रियायतों के माध्यम से नहीं आनी चाहिए जो यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं या रूस को बढ़ावा दे सकती हैं।

युद्ध रूस अपने युद्ध खुद खत्म नहीं करता- जेलेंस्की जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। उन्होंने बताया कि रूस कभी अपने युद्ध खत्म नहीं करता है, वह दूसरों के दबाव में यह काम करता है, जिसे वह सद्भावना का संकेत बताते हैं। उन्होंने इतिहास की ओर इशारा करते हुए हुए पोलैंड, तुर्की, फिनलैंड, सीरिया, जॉर्जिया, अब्खाज़िया, ओसेटिया, चेचन्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रूस का पूरा इलाका युद्धों से इकट्ठा किया हुआ है।

Advertisement