वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा- रूसी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर (फाइल तस्वीर)

वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा- रूसी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर, युद्ध रोकने के लिए तेल व्यापार रोको

लेखन गजेंद्र 07:47 pm Sep 23, 202607:47 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भारत-चीन समेत उन देशों को निशाने पर लिया, जो रूस के साथ तेल व्यापार करते हैं। जेलेंस्की ने इन देशों से रूस के साथ व्यापार बंद करने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीच जेलेंस्की ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था इन देशों को ऊर्जा बिक्री पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध रोकना है तो रूस के साथ तेल व्यापार बंद करना होगा।