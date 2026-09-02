यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एयरलाइंस को रूसी हवाई क्षेत्र से गुजरने से मना किया

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एयरलाइंस को रूसी हवाई क्षेत्र से गुजरने से मना किया, क्या है कारण?

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Sep 02, 202602:30 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने एयरलाइंस और बीमा कंपनियों को चेतावनी दी है कि रूस का हवाई क्षेत्र अब असुरक्षित हो गया है क्योंकि आसमान में यूक्रेनी ड्रोन की मौजूदगी बढ़ गई है। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, "हम रूसी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने वाली हर एयरलाइन, बीमा कंपनी, और उन सभी को चेतावनी देना चाहते हैं जो प्रमुख रूसी हवाई अड्डों का उपयोग करते हैं। रूसी आकाश पूरी तरह से खतरनाक होता जा रहा है।"