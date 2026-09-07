यूक्रेन पोर्नोग्राफी को कानूनी दायर में लाने पर विचार कर रहा है

यूक्रेन पोर्नोग्राफी को वैध बनाएगा, टैक्स लगाकर 236 करोड़ रुपये कमाने की योजना- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 02:28 pm Sep 07, 202602:28 pm

क्या है खबर?

रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन धन जुटाने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन पोर्नोग्राफी को कानूनी दायर में लाकर इस पर टैक्स लगा सकता है। इस कदम से न सिर्फ राजस्व जुटाया जाएगा, बल्कि वयस्क सामग्री से पैसा कमाने वाले हजारों लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी विरोधाभास भी दूर होंगे। अनुमान है कि इससे सरकार को सालाना करीब 236 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।