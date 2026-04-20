रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला

रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लगी, एक की मौत

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Apr 20, 202612:02 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन ने रविवार की बीती रात दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार में स्थित तुआपसे तेल रिफाइनरी पर घातक ड्रोन हमला किया, जिसके बाद क्षेत्र में भीषण आग लग गई। क्रास्नोडार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटयेव ने सोमवार को बताया कि बड़े पैमाने पर हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। काला सागर बंदरगाह तुआपसे पर 16 अप्रैल को इसी तरह के हमले के बाद आग लग गई थी।