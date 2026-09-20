ब्रिटेन के ट्रेलफोर्ड में सिख बस ड्राइवर पर हमला किया गया है

ब्रिटेन: ट्रेलफोर्ड में सिख बस ड्राइवर के साथ मारपीट कर खींची दाढ़ी, बढ़ा विवाद

लेखन भारत शर्मा 06:42 pm Sep 20, 202606:42 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के ट्रेलफोर्ड शहर में शुक्रवार शाम बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। वहां एक व्यक्ति ने सिख बस चालक पर जानलेवा हमला किया, उसकी दाढ़ी खींची और सिर से वार कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद आरोपी ने बस को हाईजैक कर लिया और उसे गलत दिशा में दौड़ाते हुए सड़क पर मौजूद कई वाहनों को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 मिनट में आरोपी को दबोच लिया।