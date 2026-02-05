एयर इंडिया के एक और विमान में फ्यूल स्विच की गड़बड़ी, ब्रिटेन ने मांगा स्पष्टीकरण  

एयर इंडिया का एक और बोइंग विमान फ्यूल स्विच में गड़बड़ी के चलते अंतरराष्ट्रीय जांच के घेरे में आ गया है। ब्रिटेन के विमानन प्राधिकरण (CAA) ने इस मामले में एयर इंडिया को पत्र लिख पूछा है कि जब विमान के फ्यूल स्विच में गड़बड़ी थी, तो इसे उड़ने की अनुमति किस आधार पर दी गई। CAA ने एयर इंडिया से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, वरना सख्त नियामक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

एयर इंडिया एयर इंडिया ने कहा था- कोई गड़बड़ी नहीं घटना के बाद 4 फरवरी को एयर इंडिया ने कहा था कि उसने अपने सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की एहतियाती जांच की पूरी कर ली है और किसी भी विमान में कोई तकनीकी समस्या सामने नहीं आई है। वहीं, DGCA की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के संचालन में सही ऑपरेटिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

पत्र ब्रिटेन ने पत्र में क्या कहा है? रॉयटर्स के अनुसार, CAA ने एयर इंडिया को चेतावनी दी है कि अगर वह एक सप्ताह के भीतर जवाब देने में विफल रहती है, तो एयरलाइन और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ संभावित नियामक कार्रवाई की जा सकती है। CAA ने कहा, "जब फ्यूज कंट्रोल स्विच में समस्या देखी गई थी, तो विमान को लंदन से उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई?" हालांकि, CAA ने कहा कि किसी विमान दुर्घटना के बाद जानकारी मांगना एक नियमित प्रक्रिया है।

