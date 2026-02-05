विजय देवरकोंडा से शादी के लिए रश्मिका मंदाना उठाएंगी ये कदम, आई बड़ी जानकारी

विजय देवरकोंडा से शादी के लिए रश्मिका मंदाना उठाएंगी ये कदम, आई बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल तो खबर है कि दोनों फरवरी, 2026 में शादी करने जा रहे हैं जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें उदयपुर के आलीशान पैलेस में दोनों की भव्य शादी को लेकर दावें किए गए हैं। हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि अभिनेत्री ने शादी को लेकर पेशेवर काम पर बड़ा फैसला लिया है।
ब्रेक
अल्लू अर्जुन की फिल्म से ब्रेक लेंगी रश्मिका मंदाना
टाइम्स नाउ ने वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रश्मिका ने अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म AA22xA6 की शूटिंग शुरू कर दी है जो फरवरी मध्य तक चलेगी। मौजूदा शेड्यूल पूरा करने के बाद वह ब्रेक लेंगी। बताया जाता है कि रश्मिका ने 4 फरवरी से मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस दौरान वह अल्लू, जाह्नवी कपूर और जिम सर्भ के साथ महत्वपूर्ण और गहन भावनात्मक दृश्यों का हिस्सा बनेंगी।
शादी
26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगी अभिनेत्री
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि AA22xA6 के लिए निर्माताओं ने एक महीने का गहन इनडोर शेड्यूल तय किया है। इस दौरान एक्शन से भरपूर और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली दृश्यों पर फोकस होगा। हालांकि, रश्मिका 26 फरवरी को विजय के साथ उदयपुर में शादी करेंगी, इसलिए कुछ समय वह शूटिंग से दूर रहेंगी। बता दें, 'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता के बाद रश्मिका और अल्लू की यह साथ में दूसरी परियोजना है, जिसका ऐलान 2025 में हुआ था।