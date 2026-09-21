तेहरान के आसमान में दिखीं रहस्यमयी लाइटें (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तेहरान के आसमान में दिखा UFO? तेज रफ्तार से भागती चमकदार लाइटों का वीडियो वायरल

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Sep 21, 202612:25 pm

क्या है खबर?

ईरान की राजधानी तेहरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में तेज गति से भागती हुई टिमटिमाती चमकदार लाइटें दिखाई दे रही हैं। कई लोग इसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (UFO) बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे ड्रोन, विमान या किसी दूसरी चीज से जोड़ रहे हैं। हालांकि, इन लाइटों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वीडियो की स्वतंत्र जांच भी सामने नहीं आई है।