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तेहरान के आसमान में दिखा UFO? तेज रफ्तार से भागती चमकदार लाइटों का वीडियो वायरल
तेहरान के आसमान में दिखीं रहस्यमयी लाइटें (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तेहरान के आसमान में दिखा UFO? तेज रफ्तार से भागती चमकदार लाइटों का वीडियो वायरल

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 21, 2026
12:25 pm
क्या है खबर?

ईरान की राजधानी तेहरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में तेज गति से भागती हुई टिमटिमाती चमकदार लाइटें दिखाई दे रही हैं। कई लोग इसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (UFO) बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे ड्रोन, विमान या किसी दूसरी चीज से जोड़ रहे हैं। हालांकि, इन लाइटों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वीडियो की स्वतंत्र जांच भी सामने नहीं आई है।

जगह

वीडियो की जगह और पहचान साफ नहीं

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अंधेरे आसमान के बीच कई रोशनियां घूमती और आगे बढ़ती नजर आती हैं।

वीडियो में कोई संदर्भ बिंदु नहीं है, जिससे लाइटों की ऊंचाई, दूरी, आकार या गति का सही अंदाजा लगाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में इसे तेहरान के आजादेगन इलाके के पास रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया है।

हालांकि, फुटेज में मूल मेटाडेटा, रिकॉर्डिंग स्थान या लगातार रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, जिससे दावे की पुष्टि हो सके।

ड्रोन

ड्रोन या एलियन होने की पुष्टि नहीं

सोशल मीडिया पर यूजर्स इन रोशनियों को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं।

कुछ लोग इन्हें ड्रोन, ड्रोन के समूह, विमान या LED लाइट लगी पतंग बता रहे हैं, लेकिन उपलब्ध वीडियो इनमें से किसी भी संभावना की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं देता।

UFO का मतलब केवल ऐसी चीज से है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह एलियन या किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी है।

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अन्य

पुराने मामले से भी नहीं जोड़ सकते

ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है।

किसी आधिकारिक बयान में इन लाइटों को मौजूदा सैन्य तनाव या किसी सुरक्षा घटना से नहीं जोड़ा गया है। 1976 में भी तेहरान के ऊपर एक चमकदार वस्तु देखी गई थी, लेकिन उस पुराने मामले और वायरल वीडियो के बीच कोई सबूत नहीं मिला है।

मूल फुटेज और आधिकारिक पहचान मिलने तक दावा अनसुलझा है।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

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