UAE के फुजैरा में अनियंत्रित ट्रक 23 गाड़ियों से टकराया

UAE के फुजैरा में अनियंत्रित ट्रक 23 गाड़ियों से टकराया, 3 भारतीय समेत 14 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:19 am Nov 13, 202609:19 am

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैरा में एक अनियंंत्रित ट्रक ने सड़क पर 23 अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। हादसा शेख खलीफा बिन जायद स्ट्रीट पर हुआ। ट्रक ने 18 कारों और 5 ट्रकों में टक्कर मारी थी। मृतकों में 3 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। फुजैरा अमीरात की पुलिस ने बताया कि घायलों में 15 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।