UAE: अबू धाबी में 3 भारतीय भाई-बहन और उनकी घरेलू सहायिका की सड़क हादसे में मौत

अबू धाबी में सड़क हादसे में 3 भारतीय भाई-बहन और घरेलू सहायिका की मौत

लेखन गजेंद्र 02:03 pm Jan 05, 202602:03 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क हादसे में 4 भारतीयों की मौत हो गई है, जिसमें 3 भाई-बहन और एक घरेलू सहायिका शामिल हैं। हादसा अबू धाबी-दुबई मार्ग पर शाहमा के पास हुआ। हादसे के समय कार में परिवार के 8 लोग सवार थे। अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार सवार परिवार लीवा महोत्सव में भाग लेने के बाद दुबई स्थित घर लौट रहा था, तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।