UAE: अबू धाबी में 3 भारतीय भाई-बहन और उनकी घरेलू सहायिका की सड़क हादसे में मौत
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क हादसे में 4 भारतीयों की मौत हो गई है, जिसमें 3 भाई-बहन और एक घरेलू सहायिका शामिल हैं। हादसा अबू धाबी-दुबई मार्ग पर शाहमा के पास हुआ। हादसे के समय कार में परिवार के 8 लोग सवार थे। अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार सवार परिवार लीवा महोत्सव में भाग लेने के बाद दुबई स्थित घर लौट रहा था, तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मातृभूमि के मुताबिक, केरल में मलप्पुरम जिले के किझिस्सेरी निवासी अब्दुल लतीफ और रुखसाना दुबई में रहते थे। उनके 5 बच्चे आशाज (14), अम्मार (12), अय्याश (5), इज्जा (10) और अज्जम (7) हैं। पूरा परिवार घरेलू सहायिका बुशरा के साथ अबू धाबी में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गया था। वहां से लौटते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आशाज, अम्मार, अय्याश और बुशरा की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग शेख शख़्बूत मेडिकल सिटी में भर्ती हैं।
जांच
UAE में अंतिम संस्कार
खलीज टाइम्स ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के हवाले से बताया कि मृतक के परिवार ने बुशरा को छोड़कर सभी का अंतिम संस्कार UAE में करने का अनुरोध किया है। बुशरा मल्लपुरम के चमरावट्टम की निवासी हैं। उनके शव को वापस भारत लाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि UAE में किसी प्रवासी का अंतिम संस्कार उसी अमीरात में होगा, जहां से उसका निवास वीजा जारी किया गया था। इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।