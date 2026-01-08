अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोप में 2 भारतीय ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका: करोड़ों की कोकेन के साथ 2 भारतीय गिरफ्तार, ट्रक से कर रहे थे तस्करी

लेखन आबिद खान 06:48 pm Jan 08, 202606:48 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में 2 भारतीय ट्रक चालकों को कोकेन ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंडियाना राज्य के पुटनाम काउंटी में पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक से ये ड्रग्स बरामद की है। समाचार चैनलफॉक्स59 के अनुसार, ट्रक को कैलिफोर्निया निवासी 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और 30 वर्षीय जसवीर सिंह चला रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों भारतीय मूल के हैं। कोकीन की कीमत करीब 62 करोड़ रुपये बताई जा रही है।