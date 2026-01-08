अमेरिका: करोड़ों की कोकेन के साथ 2 भारतीय गिरफ्तार, ट्रक से कर रहे थे तस्करी
क्या है खबर?
अमेरिका में 2 भारतीय ट्रक चालकों को कोकेन ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंडियाना राज्य के पुटनाम काउंटी में पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक से ये ड्रग्स बरामद की है। समाचार चैनलफॉक्स59 के अनुसार, ट्रक को कैलिफोर्निया निवासी 25 वर्षीय गुरप्रीत सिंह और 30 वर्षीय जसवीर सिंह चला रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों भारतीय मूल के हैं। कोकीन की कीमत करीब 62 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
मामला
खुफिया जानकारी के आधार पर ली गई ट्रक की तलाशी
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 3 जनवरी का है। तब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक अधिकारी को परिवहन विभाग से एक ट्रक के आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के संकेत मिले थे। इसके बाद ट्रक को रोककर जांच की गई। शुरुआत में ड्राइवर ने बताया कि ट्रक खाली है और मिसौरी से रिचमंड जा रहा है। तलाशी लेने पर ट्रक से 140 किलोग्राम कोकेन बरामद हुई, जिसके बाद ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया।
बयान
अधिकारियों ने कहा- इतनी ड्रग्स 1.13 लाख लोगों की जान ले सकती है
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा कि खतरनाक कोकेन की 1.2 ग्राम खुराक से ही 1.13 लाख से अधिक अमेरिकियों की जान जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि गुरप्रीत 11 मार्च, 2023 को एरिजोना के लुकेविले के पास अवैध रूप से अमेरिका में आया था। जसवीर ने भी 21 मार्च, 2017 को कैलिफोर्निया के ओटे मेसा के पास से अमेरिका में प्रवेश किया था। DHS ने इसे लेकर बाइडन प्रशासन की आलोचना भी की।