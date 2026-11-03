नेपाल में 2 हेलीकॉप्टर लैंडिग के वक्त टकरा गए

नेपाल में लैंडिंग के दौरान 2 हेलीकॉप्टर टकराए, एक भारतीय नागरिक की मौत

लेखन आबिद खान 10:21 am Nov 03, 202610:21 am

क्या है खबर?

नेपाल में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। सोलुखुम्बु हेलीपैड पर उतरते समय 2 हेलीकॉप्टरों के बीच टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान दोनों हेलीकॉप्टरों आपस में टकरा गए। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक, घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एक अन्य हेलीकॉप्टर के जरिए लुकला ले जाया गया है। वहीं, मृतक की पहचान अभी नहीं हुई है।