इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में तुर्की ध्वज वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों की टक्कर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में तुर्की ध्वज वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों की टक्कर, 10 लापता

लेखन गजेंद्र 12:28 pm Sep 02, 202612:28 pm

क्या है खबर?

तुर्की में इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में बुधवार को तुर्की ध्वज वाले 2 वाणिज्यिक जहाजों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद एक जहाज से संपर्क टूट गया। इस्तांबुल के गर्वनर कार्यालय ने बताया कि टक्कर तुर्की ध्वज वाला जहाज अलसू और दूसरे जहाज तुगबेर्क इमामोग्लू के बीच हुई है। दोनों इस्तांबुल के सिलिवरी जिले के तट पर टकरा गए। अलसू एजियन बंदरगाह अलीगा जा रहा था, जबकि तुगबेर्क इमामोग्लू काला सागर बंदरगाह करादेनिजरेगली जा रहा था।